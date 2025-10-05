Moviola Inter Cremonese la Gazzetta dello Sport promuove Feliciani | Preciso giuste le decisioni sui gol
Inter News 24 Moviola Inter Cremonese, la Gazzetta dello Sport promuove Feliciani: nessun errore grave dell’arbitro. La valutazione del quotidiano. La Gazzetta dello Sport promuove la direzione di Feliciani in Inter- Cremonese (4-1). Nessuna polemica arbitrale, solo conferme per un match gestito con sicurezza e senza episodi decisivi. Sul primo gol dell’ Inter, l’arbitro giudica correttamente: Ange-Yoan Bonny fugge sulla sinistra e serve Lautaro Martínez, che segna il vantaggio. «Il francese è tenuto in gioco da Baschirotto », si legge nella moviola della rosea. Decisione quindi impeccabile. Giusto anche l’ annullamento del primo gol di Federico Dimarco al 14’, deviato da Manuel Akanji: «L’ex City è in posizione di fuorigioco quando tocca il tiro di Dimarco». 🔗 Leggi su Internews24.com
