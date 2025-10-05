Moviola Inter Cremonese il Corriere dello Sport | Qualche sbavatura nonostante la partita facile
Inter News 24 Moviola Inter Cremonese, il Corriere dello Sport promuove l’arbitro ma sottolinea i due episodi discussi sui gol di Lautaro e Dimarco. Nell’analisi del Corriere dello Sport, la direzione arbitrale di Feliciani in Inter-Cremonese (4-1) viene giudicata «nel complesso positiva», ma non priva di qualche imperfezione tecnica. Il direttore di gara, alla sua seconda partita consecutiva dopo Roma-Verona, ha gestito un match privo di grandi tensioni, ma – scrive il quotidiano – «lascia qualcosa sul campo sia dal punto di vista disciplinare che tecnico». In particolare, viene segnalato un contatto dubbio tra Sucic e Bonazzoli: «Sarà anche stato fuori area, ma Sucic su Bonazzoli è fallo, no?». 🔗 Leggi su Internews24.com
