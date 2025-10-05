Movimenti sospetti nel condominio Aler in cantina trovata la base per lo spaccio | arrestato 63enne

I vicini avevano segnalato movimenti sospetti di un inquilino di uno stabile popolare di via Palmieri a Milano. La segnalazione è stata inviata ad Aler che ha avvisato le forze dell'ordine. L'intervento della polizia localeLa polizia locale è intervenuta nel condominio, scoprendo che era stata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

