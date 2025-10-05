Inter News 24 Le parole di José Mourinho, allenatore del Benfica ed ex Inter, in conferenza stampa contro un giornalista. Tutti i dettagli in merito. José Mourinho, allenatore del Benfica ed ex Inter, ha avuto un nuovo scontro con i giornalisti durante l’ultima conferenza stampa. Mourinho contra o jornalista.? pic.twitter.compgnipVvvA4 — B24 (@B24PT) October 4, 2025 LA RISPOSTA DI MOURINHO – Penso che tu e alcuni dei tuoi colleghi giornalisti stiate morendo dalla voglia di sapere quanto guadagno. Tu quanto guadagni? Vuoi dirmelo o no? Oh, non me lo dirai? Allora non parlare del mio stipendio. Stai dicendo che sono troppo caro, che sono troppo avaro? Quanto hai guadagnato, quanto non hai guadagnato, quanto guadagna lui. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mourinho contro un giornalista: «Io non sono economico? Dimmi quanto guadagni tu» – VIDEO