Mourinho attacca un giornalista | Siete ossessionati dai numeri tu quanto guadagni?
José Mourinho ha dato spettacolo a modo suo alla vigilia di Porto-Benfica in conferenza stampa, in particolare attaccando un giornalista sottintendendo che i media non facciano altro che parlare di soldi e stipendio, come presi da un’ossessione per i numeri. Mourinho: «State tutti morendo dalla voglia di sapere quanto io guadagni». Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: «Penso che tu e alcuni dei tuoi colleghi giornalisti stiate morendo dalla voglia di sapere quanto guadagno. Tu quanto guadagni? Vuoi dirmelo o no? Oh, non me lo dirai? Allora non parlare del mio stipendio. Stai dicendo che sono troppo caro, che sono troppo avaro? Quanto hai guadagnato, quanto non hai guadagnato, quanto guadagna lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: mourinho - attacca
Mourinho attacca il calcio moderno: «Vive di immagine, non di risultati. Non ho ancora vinto in Turchia, ma…»
Mourinho attacca un giornalista: «Siete ossessionati dai numeri, tu quanto guadagni?» In conferenza: «Tutti voi non volete altro che sapere quale sia il mio stipendio. Volete dirmi il vostro? Se non volete, non parlate del mio. Io mi considero un bravo allenator - facebook.com Vai su Facebook
Ma l'avete sentito? https://bmbr.cc/hnnpgju #Mourinho #DiCanio #chelseabenfica #ChampionsLeague #1ottobre - X Vai su X
Mourinho spiazza un giornalista: “Quanto guadagni? Vuoi dirmelo o no? Voi siete ossessionati” - Benfica risponde piccato sulle domande riguardo ai suoi guadagni: “Non voglio parlare di soldi, dimmi quanto guadagni ... Segnala fanpage.it
Mourinho seguito a casa da un giornalista per il trasferimento al Benfica: “Vai a dormire amico” - A 25 anni esatti dal suo esordio al Benfica José Mourinho tornerà su quella panchina per chiudere il cerchio della sua carriera, una notizia che ha messo in fermento tutto il Portogallo: l'accordo con ... Da fanpage.it