Mourinho attacca un giornalista | Siete ossessionati dai numeri tu quanto guadagni?

José Mourinho ha dato spettacolo a modo suo alla vigilia di Porto-Benfica in conferenza stampa, in particolare attaccando un giornalista sottintendendo che i media non facciano altro che parlare di soldi e stipendio, come presi da un’ossessione per i numeri. Mourinho: «State tutti morendo dalla voglia di sapere quanto io guadagni». Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: «Penso che tu e alcuni dei tuoi colleghi giornalisti stiate morendo dalla voglia di sapere quanto guadagno. Tu quanto guadagni? Vuoi dirmelo o no? Oh, non me lo dirai? Allora non parlare del mio stipendio. Stai dicendo che sono troppo caro, che sono troppo avaro? Quanto hai guadagnato, quanto non hai guadagnato, quanto guadagna lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

