MotoGP volo tremendo per Marc Marquez | scena atroce!
Il primo weekend da Campione del Mondo MotoGP si è trasformato in un incubo per Marc Marquez. Le immagini del suo incidente, con un volo terribile e il susseguente schianto sulla pista, hanno fatto il giro del mondo e destato grande emozione e preoccupazione fra i suoi tifosi e fra tutti gli appassionati. Dopo un solido sesto posto nella Sprint, lo spagnolo della Ducati è stato tamponato da Marco Bezzecchi durante il primo giro del Gran Premio d’Indonesia, finendo violentemente a terra e sbattendo la spalla destra sul terreno. La scena ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Bezzecchi non ha perso tempo nel chiedere scusa al collega, sia in pista che sui social, ammettendo il proprio errore e mostrando sincero rammarico per l’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: motogp - volo
#MotoGP #MotoGP2025 #Mandalika #IndonesianGP #Motorionline Brutto "volo" per il nove volte iridato della #Ducati nelle pre-qualifiche di Mandalika - X Vai su X
In viaggio per #IndonesianGP From Japan to Indonesia Il volo perfetto inizia da un confortevole e perfetto piano di viaggio. Grazie Vipvillage Viaggi & Vacanze per l’organizzazione impeccabile! #italtransracingteam #Moto2 #MotoGP - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, VIDEO - High side di Marc Marquez a Mandalika: brutto volo, ma sta bene - MotoGP: Lo spagnolo vive in venerdì nero in Indonesia, due cadute nelle prequalifiche di cui una davvero impressionante. gpone.com scrive
MotoGP Argentina, le pagelle: Marc Marquez mostruoso (9), Alex leone (8,5). Bagnaia sbiadito (5,5) - Sul circuito di Termas de Rio Hondo è Marc Marquez a vincere il GP d'Argentina della classe MotoGP. Da leggo.it