MotoGP volo tremendo per Marc Marquez | scena atroce!

Il primo weekend da Campione del Mondo MotoGP si è trasformato in un incubo per Marc Marquez. Le immagini del suo incidente, con un volo terribile e il susseguente schianto sulla pista, hanno fatto il giro del mondo e destato grande emozione e preoccupazione fra i suoi tifosi e fra tutti gli appassionati. Dopo un solido sesto posto nella Sprint, lo spagnolo della Ducati è stato tamponato da Marco Bezzecchi durante il primo giro del Gran Premio d’Indonesia, finendo violentemente a terra e sbattendo la spalla destra sul terreno. La scena ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Bezzecchi non ha perso tempo nel chiedere scusa al collega, sia in pista che sui social, ammettendo il proprio errore e mostrando sincero rammarico per l’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

