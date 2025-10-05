MotoGP Quartararo precede i fratelli Marquez nel warm-up di Mandalika Proseguono le difficoltà di Bagnaia
Dopo un inizio di weekend non semplice, Fabio Quartararo lancia il primo segnale importante e chiude al comando il warm-up del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Mandalika i piloti hanno avuto a disposizione gli ultimi 10 minuti per lavorare sulle rispettive moto per definire i set-up e, soprattutto, scegliere le gomme da utilizzare nella gara odierna (il via alle ore 09.00 italiane). Si annuncia grande caldo oggi sulla pista indonesiana, con il turno mattutino che si è disputato con l’atmosfera già a 30° e l’asfalto sui 52°. Davanti a tutti si è classificato Fabio Quartararo (Yamaha) in 1:30. 🔗 Leggi su Oasport.it
