Dopo un inizio di weekend non semplice, Fabio Quartararo lancia il primo segnale importante e chiude al comando il warm-up del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Mandalika i piloti hanno avuto a disposizione gli ultimi 10 minuti per lavorare sulle rispettive moto per definire i set-up e, soprattutto, scegliere le gomme da utilizzare nella gara odierna (il via alle ore 09.00 italiane). Si annuncia grande caldo oggi sulla pista indonesiana, con il turno mattutino che si è disputato con l’atmosfera già a 30° e l’asfalto sui 52°. Davanti a tutti si è classificato Fabio Quartararo (Yamaha) in 1:30. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Quartararo precede i fratelli Marquez nel warm-up di Mandalika. Proseguono le difficoltà di Bagnaia