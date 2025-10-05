MotoGp problemi alla clavicola per Marc Marquez dopo la caduta in Indonesia | come sta
“Dobbiamo capire cosa c’è alla clavicola a Madrid. Sembra che sia il legamento, o una rottura o una lussazione”. Non è stata una domenica positiva per Marc Marquez, che dopo esser caduto al primo giro del Gp in Indonesia per un incidente con Marco Bezzecchi, ha accusato un problema alla clavicola. Dopo i primi accertamenti si parla di frattura, ma saranno necessari ulteriori controlli che lo spagnolo svolgerà a Madrid, per chiarire se si tratta di un problema ai legamenti, una lussazione o una piccola frattura. MotoGp, come sta Marc Marquez dopo la caduta in Indonesia. Marc Marquez ha parlato delle sue condizioni prima alle varie tv in un punto stampa, poi a Sky Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
