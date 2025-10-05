MotoGP Pedro Acosta | Ho dovuto gestire la pressione delle gomme contento del podio

Si conclude con la vittoria di Fermin Aldeguer il Gran Premio di Indonesia 2025, diciottesimo appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato di Mandalike lo spagnolo ha condotto una gara perfetta, condizionata dalle cadute e dagli errori, prendendo la testa della corsa al settimo giro e scavando un solco enorme dai suoi avversari. Prima affermazione in MotoGP per il classe 2005, il secondo vincitore più giovane dopo Marc Marquez. Seconda posizione per uno scatenato Pedro Acosta (+6.987) che, negli ultimi giri, ha alzato il ritmo superando Alex Marquez. Terzo proprio lo spagnolo in sella alla Ducati del Team Gresini (+7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta: “Ho dovuto gestire la pressione delle gomme, contento del podio”

