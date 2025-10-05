MotoGP pagelle GP Indonesia 2025 | disastro Bezzecchi incubo Bagnaia esplode Aldeguer
PAGELLE GP INDONESIA MOTOGP 2025. FERMIN ALDEGUER (DUCATI GRESINI) 9 – Lo si era capito ieri che lo spagnolo avesse le carte in regola per conquistare il suo primo successo in MotoGP. L’incidente poco dopo il via tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez, l’ha messo nelle condizioni di colpire e l’iberico l’ha fatto alla grande, girando su tempi estremamente veloci. Un altro alfiere made in Spain da considerare. PEDRO ACOSTA (KTM) 8 – Letteralmente aggrappato alla sua moto, fa i numeri in staccata e lotta come un mastino. Il talento è in quantità industriale e la piazza d’onore con una moto non iper competitiva come quella austriaca è una chiara evidenza. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - pagelle
Pagelle GP Germania MotoGP 2025: Marquez inattaccabile, podio senza gioia per Bagnaia
MotoGp Germania, le pagelle di Riccardo Galli: Marc alieno, Pecco e Marini determinati
MotoGP Germania, le pagelle: strepitoso Marc (8,5), Bagnaia senza squilli (6,5)
MotoGP in Indonesia: le pagelle della Sprint Race di Mandalika #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #IndonesianGP - X Vai su X
https://www.oasport.it/2025/10/motogp-pagelle-sprint-gp-indonesia-2025-bezzecchi-irresistibile-affondano-le-ducati-ufficiali/ LE PAGELLE DELLA SPRINT RACE DEL GP DI INDONESIA. Marco Bezzecchi rimonta e vince, Aldeguer fa il massimo, Marc Marque - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP Indonesia, le pagelle: Aldeguer esplosivo (8,5). Bezzecchi esagerato (3), Bagnaia irriconoscibile (3) - E' la sorpresa Fermin Aldeguer che vince il GP di Indonesia, classe MotoGP. Da msn.com
MotoGP classifica e pagelle Gp Indonesia: Aldeguer perfetto, Bezzecchi sconsiderato, ko diversi Marquez e Bagnaia - I voti ai principali protagonisti del GP di Indonesia vinto da Fermin Aledeguer davanti ad Acosta e Alex Marquez. Come scrive sport.virgilio.it