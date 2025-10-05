MotoGP pagelle GP Indonesia 2025 | disastro Bezzecchi incubo Bagnaia esplode Aldeguer

PAGELLE GP INDONESIA MOTOGP 2025. FERMIN ALDEGUER (DUCATI GRESINI) 9 – Lo si era capito ieri che lo spagnolo avesse le carte in regola per conquistare il suo primo successo in MotoGP. L’incidente poco dopo il via tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez, l’ha messo nelle condizioni di colpire e l’iberico l’ha fatto alla grande, girando su tempi estremamente veloci. Un altro alfiere made in Spain da considerare. PEDRO ACOSTA (KTM) 8 – Letteralmente aggrappato alla sua moto, fa i numeri in staccata e lotta come un mastino. Il talento è in quantità industriale e la piazza d’onore con una moto non iper competitiva come quella austriaca è una chiara evidenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

