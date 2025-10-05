Oggi, domenica 5 ottobre, andrà in scena il GP d’Indonesia, 18° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato del Mandalika assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marco Bezzecchi vorrà concede il bis. Nella Sprint Race di ieri il romagnolo ha fatto centro con la sua Aprilia e le intenzioni sono quelle di replicare. Velocissimo l’alfiere della casa di Noale in tutto il fine-settimana. Fin dalle prove libere si è compreso che il feeling tra Bezzecchi e la pista indonesiana fosse molto speciale. La pole-position conquistata è stata una conferma e l’affermazione nella Sprint una conseguenza, nonostante uno start tutt’altro che positivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Indonesia 2025: orari warm-up e gara, streming, programma Sky e TV8