MotoGp Marquez | Rotti i legamenti della clavicola

Ildenaro.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 ott. (askanews) – “Non posso dire di stare molto bene, ma tutto sommato è andata bene”. Così Marc Marquez diopo la caduta in Indonesia che ha determinato il suo ritiro. “Sembra che i legamenti della clavicola siano rotti – continua – ma è solo una supposizione. Stasera volerò a Madrid e mi sottoporrò a un controllo approfondito per vedere cosa c’è che non va. Bezzecchi? Sono cose che capitano nelle corse. È venuto a chiedermi scusa. Ci riprenderemo nel tempo che diranno i medici. Poteva andare peggio.” “Dobbiamo capire cosa c’è alla clavicola a Madrid. Sembra che sia il legamento, o una rottura o una lussazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: motogp - marquez

Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint

LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marquez favorito, Di Giannantonio ci prova

MotoGP, ‘guerra dei Marchi’ nel GP di Germania? Sarà Marquez contro Bezzecchi il duello per vincere oggi?

motogp marquez rotti legamentiMotoGp, Marquez: “Rotti i legamenti della clavicola” - La Lazio di Maurizio Sarri ha pareggiato in extremis con il Torino, grazie ad un rigore trasformato da Cataldi quasi al triplice fischio dell'arbitro. Come scrive msn.com

motogp marquez rotti legamentiMotoGp, problemi alla clavicola per Marc Marquez dopo la caduta in Indonesia: come sta - Marc Marquez ha parlato delle sue condizioni prima alle varie tv in un punto stampa, poi a Sky Italia. Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Marquez Rotti Legamenti