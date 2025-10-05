MotoGp Marquez | Rotti i legamenti della clavicola
Roma, 5 ott. (askanews) – “Non posso dire di stare molto bene, ma tutto sommato è andata bene”. Così Marc Marquez diopo la caduta in Indonesia che ha determinato il suo ritiro. “Sembra che i legamenti della clavicola siano rotti – continua – ma è solo una supposizione. Stasera volerò a Madrid e mi sottoporrò a un controllo approfondito per vedere cosa c’è che non va. Bezzecchi? Sono cose che capitano nelle corse. È venuto a chiedermi scusa. Ci riprenderemo nel tempo che diranno i medici. Poteva andare peggio.” “Dobbiamo capire cosa c’è alla clavicola a Madrid. Sembra che sia il legamento, o una rottura o una lussazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
