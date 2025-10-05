MotoGp Indonesia trionfo di Aldeguer
10.0 Fermin Aldeguer vince a Mandalika il primo Gp della sua carriera. Sul podio Acosta e Alex Marquez.Seguono Brad Binder e Luca Marini (che per mezza gara resta incollato alle prime posizioni). Momenti concitati alla partenza.Bezzecchi, come già nella Sprint, sbaglia lo start e prova la rimonta.Alle primissime curve va lungo e travolge Marc Marquez. Entrambi out, lo spagnolo (già campione del mondo) ha la peggio:i primi accertamenti mostrano un problema alla clavicola già operata,la questione verrà approfondita a Madrid. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
