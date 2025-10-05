MotoGp Indonesia Marquez travolto da Bazzecchi al primo giro | incidente spaventoso

Uno scenario che non ci si aspettava. Sulla pista indonesiana, è incidente tra Marco Bazzecchi e Marc Marquez. Nel primo giro del GP della MotoGp, l’italiano in sella alla sua Aprilia era partito in pole ma è stato superato subito dopo da diversi avversari. E così, nella foga di recuperare posizioni su posizioni, ha tamponato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

motogp indonesia marquez travoltoMotoGP 2025. GP dell'Indonesia. Incidente Marco Bezzecchi-Marc Marquez al via, il pilota Ducati ha una frattura alla spalla destra [IN AGGIORNAMENTO] - MM, dopo essere stato al centro medico, volerà subito in Spagna per ulteriori accertamenti ... Scrive moto.it

motogp indonesia marquez travoltoMotoGP Indonesia: Aldeguer maestoso, Marquez fuori per l’incidente con Bezzecchi - Fermin Aldeguer ottiene la prima vittoria in MotoGP al Mandalika, mentre un contatto al via tra Bezzecchi e Marc Marquez manda KO entrambi, con sospetta frattura alla clavicola destra per il campione ... Secondo insella.it

