MotoGp Indonesia Marquez travolto da Bazzecchi al primo giro | incidente spaventoso
Uno scenario che non ci si aspettava. Sulla pista indonesiana, è incidente tra Marco Bazzecchi e Marc Marquez. Nel primo giro del GP della MotoGp, l’italiano in sella alla sua Aprilia era partito in pole ma è stato superato subito dopo da diversi avversari. E così, nella foga di recuperare posizioni su posizioni, ha tamponato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Fermin Aldeguer, 20 anni, ha vinto in Indonesia il suo primo gran premio nella classe MotoGP. Sul podio con lo spagnolo del team Ducati-Gresini anche Pedro Acosta (KTM) e Alex Marquez. Marc Marquez cade, microfrattura alla clavicola destra. #ANSA - X Vai su X
#MotoGP #MotoGP2025 #Mandalika #IndonesianGP Top per il team VR46 nel GP di casa del title sponsor Le dichiarazioni di Diggia e Morbido - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP 2025. GP dell'Indonesia. Incidente Marco Bezzecchi-Marc Marquez al via, il pilota Ducati ha una frattura alla spalla destra [IN AGGIORNAMENTO] - MM, dopo essere stato al centro medico, volerà subito in Spagna per ulteriori accertamenti ... Scrive moto.it
MotoGP Indonesia: Aldeguer maestoso, Marquez fuori per l’incidente con Bezzecchi - Fermin Aldeguer ottiene la prima vittoria in MotoGP al Mandalika, mentre un contatto al via tra Bezzecchi e Marc Marquez manda KO entrambi, con sospetta frattura alla clavicola destra per il campione ... Secondo insella.it