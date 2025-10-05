MotoGP Indonesia domina Aldeguer Marc Marquez e Bezzecchi cadono al primo giro
Trionfa il 2005 spagnolo. Al primo giro Bezzecchi colpisce Marc e il GP d'Indonesia finisce presto per entrambi. Out anche Bagnaia, mai in gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: motogp - indonesia
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8
MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv
MotoGP Indonesia 2025: Marco Bezzecchi Menangi Sprint Race di Mandalika - X Vai su X
#MotoGP #MotoGP2025 #Mandalika #IndonesianGP Top per il team VR46 nel GP di casa del title sponsor Le dichiarazioni di Diggia e Morbido - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP 2025. GP dell'Indonesia. Gara: vince Fermin Aldeguer davanti a Pedro Acosta. Bezzecchi e Marquez fuori dopo un incidente al via [RISULTATI] - Il rookie Gresini ha dominato vincendo con quasi sette secondi di vantaggio. Riporta moto.it
MotoGP: Indonesia, Aldeguer coglie la prima vittoria - Marc Marquez cade, microfrattura alla clavicola destra (ANSA) ... ansa.it scrive