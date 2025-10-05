MotoGP Indonesia domina Aldeguer Marc Marquez e Bezzecchi cadono al primo giro

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trionfa il 2005 spagnolo. Al primo giro Bezzecchi colpisce Marc e il GP d'Indonesia finisce presto per entrambi. Out anche Bagnaia, mai in gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

motogp - indonesia

motogp indonesia domina aldeguerMotoGP 2025. GP dell'Indonesia. Gara: vince Fermin Aldeguer davanti a Pedro Acosta. Bezzecchi e Marquez fuori dopo un incidente al via [RISULTATI] - Il rookie Gresini ha dominato vincendo con quasi sette secondi di vantaggio. Riporta moto.it

motogp indonesia domina aldeguerMotoGP: Indonesia, Aldeguer coglie la prima vittoria - Marc Marquez cade, microfrattura alla clavicola destra (ANSA) ... ansa.it scrive

