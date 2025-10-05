MotoGP Indonesia Bezzecchi in ospedale per accertamenti dopo l' incidente con Marquez

Marco Bezzecchi sta per essere trasportato all’ospedale di Mataram per sottoporsi a esami più approfonditi in seguito all’incidente». Lo rende noto l’Aprilia, dopo il tamponamento con Marc Marquez nel primo giro del GP di Indonesia. Marquez, tac a Madrid per valutare danno ai legamenti «Bisogna capire se il legamento della clavicola é rotto o lussato». E’ stato lo stesso Marc Marquez a. 🔗 Leggi su Feedpress.me

