MotoGP Indonesia Bezzecchi in ospedale per accertamenti dopo l' incidente con Marquez | niente fratture

Attimi di tensione al GP d’Indonesia, dove nel corso del primo giro Marco Bezzecchi è rimasto coinvolto in un violento tamponamento con Marc Marquez. Il pilota riminese dell’Aprilia è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale di Mataram per sottoporsi a esami più approfonditi. Secondo quanto comunicato dal team, gli accertamenti hanno escluso fratture, ma Bezzecchi resta molto dolorante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

