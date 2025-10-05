MotoGP Indonesia Bezzecchi in ospedale per accertamenti dopo l' incidente con Marquez | niente fratture

Attimi di tensione al GP d’Indonesia, dove nel corso del primo giro Marco Bezzecchi è rimasto coinvolto in un violento tamponamento con Marc Marquez. Il pilota riminese dell’Aprilia è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale di Mataram per sottoporsi a esami più approfonditi. Secondo quanto comunicato dal team, gli accertamenti hanno escluso fratture, ma Bezzecchi resta molto dolorante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Rivola: "Chiediamo scusa a Marquez". Bezzecchi in ospedale, non ha fratture - Massimo Rivola ha fornito un importante aggiornamento sulle condizioni di Marco Bezzecchi dopo il contatto in Indonesia con Marc Marquez

MotoGP Indonesia, Bezzecchi in ospedale per accertamenti dopo l'incidente con Marquez - Marco Bezzecchi sta per essere trasportato all'ospedale di Mataram per sottoporsi a esami più approfonditi in seguito all'incidente».

