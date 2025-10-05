MotoGP Indonesia Bezzecchi in ospedale per accertamenti dopo l' incidente con Marquez | niente fratture
Attimi di tensione al GP d’Indonesia, dove nel corso del primo giro Marco Bezzecchi è rimasto coinvolto in un violento tamponamento con Marc Marquez. Il pilota riminese dell’Aprilia è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale di Mataram per sottoporsi a esami più approfonditi. Secondo quanto comunicato dal team, gli accertamenti hanno escluso fratture, ma Bezzecchi resta molto dolorante. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: motogp - indonesia
MotoGP in Indonesia, vince Aldeguer. Cadono Bezzecchi e Marc Marquez che si infortuna - X Vai su X
#MotoGP #MotoGP2025 #Mandalika #IndonesianGP Top per il team VR46 nel GP di casa del title sponsor Le dichiarazioni di Diggia e Morbido - facebook.com Vai su Facebook
Rivola: “Chiediamo scusa a Marquez”. Bezzecchi in ospedale, non ha fratture - Massimo Rivola ha fornito un importante aggiornamento sulle condizioni di Marco Bezzecchi dopo il contatto in Indonesia con Marc Marquez ... Come scrive formulapassion.it
MotoGP Indonesia, Bezzecchi in ospedale per accertamenti dopo l'incidente con Marquez - Marco Bezzecchi sta per essere trasportato all’ospedale di Mataram per sottoporsi a esami più approfonditi in seguito all’incidente». Segnala msn.com