MotoGP Indonesia | Aldeguer domina e vince la prima gara di carriera Bez travolge Marquez

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kuta (Indonesia) 5 ottobre 2025 – Nella sprint si era dovuto arrendere all'ultima curva, questa volta però nessuno può togliergli il primo successo in carriera in MotoGP. Fermin Aldeguer vince il Gran Premio d'Indonesia dopo aver dominato e guidato in solitaria per tutta la durata della corsa, diventa così il secondo più giovane vincitore della storia della MotoGP. Dietro di lui Pedro  Acosta vince la battaglia per il secondo posto, mentre Alex Marquez completa il podio tutto spagnolo con la sua Ducati. Luca  Marini è il migliore degli italiani quinto, mentre Marco  Bezzecchi fa strike nel primo giro, costando la gara a se stesso e a Marc Marquez: quest'ultimo accompagnato al centro medico, evidenzia una frattura alla spalla destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

