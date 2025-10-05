MotoGp Indonesia 2025 le pagelle Aldeguer strategia perfetta Bagnaia assente

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 ottobre 2025 –  Fermin Aldeguer, 20 anni, ha vinto in Indonesia il suo primo gran premio nella classe MotoGP. Sul podio con lo spagnolo del team Ducati-Gresini anche Pedro Acosta (KTM) ed il compagno di squadra Alex Marquez. Le pagelle del MotoGp di Indonesia 2025. Fermin Aldeguer 10 Vince una gara da campione. Da numero uno. Strategia perfetta, quella del ragazzo firmato Gresini che punta subito (e lo fa) a liquidare la pratica Acosta per poi iniziare a dare gas come un matto. Allunga su tutto e su tutti e gestisce una prestazione da ‘saggio’. Insomma bello da vedersi e da applaudire. E questa vittoria è davvero qualcosa di molto di più di un segno del destino da predestinato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

motogp indonesia 2025 le pagelle aldeguer strategia perfetta bagnaia assente

© Sport.quotidiano.net - MotoGp Indonesia 2025, le pagelle. Aldeguer, strategia perfetta. Bagnaia assente

In questa notizia si parla di: motogp - indonesia

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming

MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv

motogp indonesia 2025 pagelleMotoGP Indonesia 2025, le pagelle di Mandalika - Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP d'Indonesia a Mandalika: Aldeguer e Acosta, lampi di futuro! motorbox.com scrive

motogp indonesia 2025 pagelleMotoGp Indonesia 2025, le pagelle. Aldeguer, strategia perfetta. Bagnaia assente - Alex Marquez ottiene il massimo al termine di una gara dove deve rincorrere più che attaccare ... Da sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Motogp Indonesia 2025 Pagelle