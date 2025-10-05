Roma, 5 ottobre 2025 – Fermin Aldeguer, 20 anni, ha vinto in Indonesia il suo primo gran premio nella classe MotoGP. Sul podio con lo spagnolo del team Ducati-Gresini anche Pedro Acosta (KTM) ed il compagno di squadra Alex Marquez. Le pagelle del MotoGp di Indonesia 2025. Fermin Aldeguer 10 Vince una gara da campione. Da numero uno. Strategia perfetta, quella del ragazzo firmato Gresini che punta subito (e lo fa) a liquidare la pratica Acosta per poi iniziare a dare gas come un matto. Allunga su tutto e su tutti e gestisce una prestazione da ‘saggio’. Insomma bello da vedersi e da applaudire. E questa vittoria è davvero qualcosa di molto di più di un segno del destino da predestinato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp Indonesia 2025, le pagelle. Aldeguer, strategia perfetta. Bagnaia assente