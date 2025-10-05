MotoGp | in Indonesia vince Aldeguer poi Acosta e A Marquez
AGI - Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) domina il Gran Premio di Indonesia, sul circuito di Mandalika, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo approfitta delle cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati), trasportato al centro medico. Lo spagnolo, secondo le prime informazionim avrebbe riportato una piccola frattura alla clavicola destra. Aldeguer centra il primo successo in carriera in top class. Scivolato anche Francesco Bagnaia (Ducati), mentre si trovava in ultima posizione. Seconda piazza per Pedro Acosta (Ktm), che vince il duello negli ultimi giri con Alex Marquez (Ducati Gresini). 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: motogp - indonesia
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8
MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv
MotoGP Indonesia 2025: Marco Bezzecchi Menangi Sprint Race di Mandalika - X Vai su X
#MotoGP #MotoGP2025 #Mandalika #IndonesianGP Top per il team VR46 nel GP di casa del title sponsor Le dichiarazioni di Diggia e Morbido - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP 2025. GP dell'Indonesia. Gara: vince Fermin Aldeguer davanti a Pedro Acosta. Bezzecchi e Marquez fuori dopo un incidente al via [RISULTATI] - Il rookie Gresini ha dominato vincendo con quasi sette secondi di vantaggio. Scrive moto.it
MotoGP Indonesia: Aldeguer domina e vince la prima gara di carriera, Bez travolge Marquez - Lo spagnolo festeggia il suo primo successo in carriera in MotoGP, Acosta e Alex Marquez sul podio. Come scrive sport.quotidiano.net