MotoGp | in Indonesia vince Aldeguer poi Acosta e A Marquez

Agi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) domina il Gran Premio di Indonesia, sul circuito di Mandalika, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo approfitta delle cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati), trasportato al centro medico. Lo spagnolo, secondo le prime informazionim avrebbe riportato una piccola frattura alla clavicola destra. Aldeguer centra il primo successo in carriera in top class. Scivolato anche Francesco Bagnaia (Ducati), mentre si trovava in ultima posizione. Seconda piazza per Pedro Acosta (Ktm), che vince il duello negli ultimi giri con Alex Marquez (Ducati Gresini). 🔗 Leggi su Agi.it

motogp in indonesia vince aldeguer poi acosta e a marquez

© Agi.it - MotoGp: in Indonesia vince Aldeguer, poi Acosta e A. Marquez

In questa notizia si parla di: motogp - indonesia

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming

MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv

motogp indonesia vince aldeguerMotoGP 2025. GP dell'Indonesia. Gara: vince Fermin Aldeguer davanti a Pedro Acosta. Bezzecchi e Marquez fuori dopo un incidente al via [RISULTATI] - Il rookie Gresini ha dominato vincendo con quasi sette secondi di vantaggio. Scrive moto.it

motogp indonesia vince aldeguerMotoGP Indonesia: Aldeguer domina e vince la prima gara di carriera, Bez travolge Marquez - Lo spagnolo festeggia il suo primo successo in carriera in MotoGP, Acosta e Alex Marquez sul podio. Come scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Motogp Indonesia Vince Aldeguer