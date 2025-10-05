MotoGp in Indonesia vanno tutti giù e Aldeguer ne approfitta Incidente Bezzecchi-Marquez cade anche Bagnaia

Marco Bezzecchi parte (di nuovo) male e va subito fuori in un incidente con Marc Marquez. Fermin Aldeguer ne approfitta e vince il primo Gp della sua carriera in top class. È stata una gara particolare quella vista sul circuito di Mandelika, in Indonesia, condizionata dall’incidente al primo giro tra Bezzecchi (che ieri aveva vinto la sprint) e il campione del mondo Marc Marquez: il pilota italiano – partito di nuovo male come nella sprint del sabato – ha da subito tentato la rimonta, ma ha azzardato un sorpasso al primo giro sul rivale spagnolo, toccandolo e finendo entrambi a terra nella ghiaia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

