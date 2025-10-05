MotoGp in Indonesia vanno tutti giù e Aldeguer ne approfitta Incidente Bezzecchi-Marquez cade anche Bagnaia

Ilfattoquotidiano.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Bezzecchi parte (di nuovo) male e va subito fuori in un incidente con Marc Marquez. Fermin Aldeguer ne approfitta e vince il primo Gp della sua carriera in top class. È stata una gara particolare quella vista sul circuito di Mandelika, in Indonesia, condizionata dall’incidente al primo giro tra Bezzecchi (che ieri aveva vinto la sprint) e il campione del mondo Marc Marquez: il pilota italiano – partito di nuovo male come nella sprint del sabato – ha da subito tentato la rimonta, ma ha azzardato un sorpasso al primo giro sul rivale spagnolo, toccandolo e finendo entrambi a terra nella ghiaia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

motogp in indonesia vanno tutti gi249 e aldeguer ne approfitta incidente bezzecchi marquez cade anche bagnaia

© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, in Indonesia vanno tutti giù e Aldeguer ne approfitta. Incidente Bezzecchi-Marquez, cade anche Bagnaia

In questa notizia si parla di: motogp - indonesia

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming

MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv

motogp indonesia vanno tuttiGP Indonesia 2025, ordine di arrivo: i big crollano, Aldeguer ringrazia! Contatto Bez-Marquez, Pecco a terra da ultimo - GP Indonesia, classifica: per Aldeguer 1ª vittoria in MotoGP, poi Acosta e Alex Marquez. Lo riporta formulapassion.it

motogp indonesia vanno tuttiMotoGP GP Indonesia: tripletta spagnola, ko Marquez, Bagnaia e Bastianini - Nel GP di Indonesia di MotoGP accade davvero di tutto: cadute per Marquez e Bagnaiaì. Riporta sportface.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Indonesia Vanno Tutti