MotoGP in Indonesia trionfa il ventenne spagnolo Aldeguer Ducati Gresini
Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) domina il Gran Premio di Indonesia, sul circuito di Mandalika, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo approfitta delle cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati), trasportato al centro medico. Lo spagnolo, secondo le prime informazionim avrebbe riportato una piccola frattura alla clavicola destra. Aldeguer centra il primo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
