MotoGP in Indonesia trionfa Aldeguer | a terra Marquez Bezzecchi e Bagnaia
Dopo la vittoria di Bezzecchi nella sprint race, il weekend indonesiano della MotoGp si conclude in maniera del tutto deludente per i centauri italiani. Il pilota Aprilia parte malissimo e sbaglia già nel primo giro in staccata, travolgendo il campione del mondo Marc Marquez: i due centauri cadono pesantemente a terra, con lo spagnolo che riporta una frattura alla clavicola. Poco dopo si conclude nel modo peggiore il fine settimana di Pecco Bagnaia: a terra anche il piemontese, mai competitivo sul circuito di Mandalika. Ad approfittarne è il pilota del team Gresini Fermin Aldeguer che si libera di Marini ed Acosta, portando a casa la sua prima vittoria nella categoria regina in maniera enfatica, con quasi dieci secondi di vantaggio sui rivali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: motogp - indonesia
