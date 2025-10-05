Il MotoGp ha fatto tappa in Indonesia. Per il 2005 spagnolo Fermin Aldeguer il sogno è diventato realtà. Per lui la prima vittoria in MotoGP, solo sfiorata nel GP d’Austria. Lo spagnolo del team Gresini, esordiente nella massima categoria, domina in Indonesia a Mandalika. La sua guida tanto precisa quanto aggressiva trova il giusto coronamento. Pedro Acosta, secondo, precede Alex Marquez, compagno dello stesso Aldeguer. La giornata perfetta della squadra di Nadia Padovani fa da contraltare alla domenica disastrosa vissuta dal team Lenovo. Marc Marquez, tamponato da Marco Bezzecchi, cade e rimedia una piccola frattura alla clavicola destra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - MotoGp, in Indonesia domina ancora la Spagna