MotoGP il campione a terra | panico in pista cosa si è fatto

Un weekend di emozioni forti e colpi di scena ha infiammato il Gran Premio d'Indonesia. Da una parte la gioia incontenibile di Fermin Aldeguer, classe 2005, che conquista la sua prima vittoria in MotoGP; dall'altra la delusione per Francesco Bagnaia e Marc Marquez, entrambi costretti al ritiro dopo una gara da dimenticare. Per Marquez, la domenica è finita presto e male: un contatto al primo giro con Marco Bezzecchi lo ha mandato a terra, con conseguenze pesanti. Il campione spagnolo ha riportato una frattura alla clavicola destra e dovrà ora capire se sarà necessario un intervento chirurgico. Un giovane spagnolo conquista l'Indonesia.

