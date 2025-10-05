MotoGP il campione a terra | panico in pista cosa si è fatto
Un weekend di emozioni forti e colpi di scena ha infiammato il Gran Premio d’Indonesia. Da una parte la gioia incontenibile di Fermin Aldeguer, classe 2005, che conquista la sua prima vittoria in MotoGP; dall’altra la delusione per Francesco Bagnaia e Marc Marquez, entrambi costretti al ritiro dopo una gara da dimenticare. Per Marquez, la domenica è finita presto e male: un contatto al primo giro con Marco Bezzecchi lo ha mandato a terra, con conseguenze pesanti. Il campione spagnolo ha riportato una frattura alla clavicola destra e dovrà ora capire se sarà necessario un intervento chirurgico. Un giovane spagnolo conquista l’Indonesia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: motogp - campione
Il campione di MotoGp ora fa il dj. E suona in Trentino
"Sono un pilota zingaro, tra l’asfalto e la terra", il campione di Motogp e Motocross Dovizioso si racconta
Dramma nel paddock di MotoGp: è morto a 5 anni Luca Guintoli, figlio dell’ex campione del mondo Superbike
MotoGP, Bezzecchi in pole in Indonesia. Il fresco campione del mondo Marquez è nono, disastro Pecco - X Vai su X
Pillole Di Economia. . Marc Márquez è il nuovo campione del mondo MotoGP 2025. Con il secondo posto al Gran Premio del Giappone, il pilota spagnolo ha conquistato il suo settimo titolo nella classe regina, l’ottavo in carriera, diventando di nuovo il volto do - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, in Indonesia trionfa Aldeguer: a terra Marquez, Bezzecchi e Bagnaia - Weekend nerissimo per i centauri azzurri a Mandalika il pilota Aprilia cade al primo giro, tirando giù il campione del mondo. Si legge su msn.com
MotoGP, VIDEO - Indonesia: Bezzecchi butta a terra Marquez: piccola frattura alla clavicola - Marc rientrerà in Spagna per sottoporsi a una TAC e capire la gravità dell'infortunio ... gpone.com scrive