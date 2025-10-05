MotoGP GP Indonesia | tripletta spagnola ko Marquez Bagnaia e Bastianini

Nel GP di Indonesia di MotoGP accade davvero di tutto: cadute per Marquez e Bagnaia, ritiro anche per Bezzecchi. Vince Aldeguer, podio tutto spagnolo Nel Gran Premio di Indonesia di MotoGP non sono mancate le sorprese, per una gara entusiasmante e soprattutto ricca di colpi di scena. La gara sul circuito di Mandalika è stata vinta da Fermin Aldeguer, con Pedro Acosta ed Alex Marquez sul podio, per una tripletta tutta di salsa spagnola. Nei 27 giri in programma tante le occasioni, i sorpassi ed i controsorpassi ma anche le cadute. Il migliore degli italiani è stato Luca Marini, quinto al traguardo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Fermin Aldeguer, 20 anni, ha vinto in Indonesia il suo primo gran premio nella classe MotoGP. Sul podio con lo spagnolo del team Ducati-Gresini anche Pedro Acosta (KTM) e Alex Marquez. Marc Marquez cade, microfrattura alla clavicola destra.

