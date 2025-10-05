MotoGp Gp Indonesia 2025 | prima vittoria per Aldeguer Marc Marquez cade e si infortuna

Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) ha vinto il Gp di Indonesia 2025 nella classe MotoGp. È il primo successo in carriera per il pilota iberico nella classe regina. Alle sue spalle Pedro Acosta e Alex Marquez. Marc Marquez, già campione del mondo matematicamente, e Marco Bezzecchi sono entrambi caduti dopo un contatto al primo giro. Primo degli italiani è giunto Luca Marini piazzatosi quinto. Out Pecco Bagnaia. Infortunio alla clavicola per Marc Marquez. Marc Marquez, caduto al primo giro del Gp di Indonesia classe MotoGp dopo un contatto con Marco Bezzecchi, ha riportato un infortunio alla clavicola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

