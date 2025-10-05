MotoGp Gp Indonesia 2025 | prima vittoria per Aldeguer Marc Marquez cade e si infortuna
Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) ha vinto il Gp di Indonesia 2025 nella classe MotoGp. È il primo successo in carriera per il pilota iberico nella classe regina. Alle sue spalle Pedro Acosta e Alex Marquez. Marc Marquez, già campione del mondo matematicamente, e Marco Bezzecchi sono entrambi caduti dopo un contatto al primo giro. Primo degli italiani è giunto Luca Marini piazzatosi quinto. Out Pecco Bagnaia. Infortunio alla clavicola per Marc Marquez. Marc Marquez, caduto al primo giro del Gp di Indonesia classe MotoGp dopo un contatto con Marco Bezzecchi, ha riportato un infortunio alla clavicola. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: motogp - indonesia
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8
MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv
MotoGP in Indonesia, vince Aldeguer. Cadono Bezzecchi e Marc Marquez che si infortuna - X Vai su X
#MotoGP #MotoGP2025 #Mandalika #IndonesianGP Top per il team VR46 nel GP di casa del title sponsor Le dichiarazioni di Diggia e Morbido - facebook.com Vai su Facebook
MotoGp, Gp Indonesia 2025: prima vittoria per Aldeguer, Marc Marquez cade e si infortuna - Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) ha vinto il Gp di Indonesia 2025 nella classe MotoGp. Da lapresse.it
Gp Indonesia: Aldeguer trionfa tra le cadute, Bezzecchi mette ko Marquez. Incubo Bagnaia, Acosta e Alex a podio - Il racconto in diretta del GP d'Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Riporta sport.virgilio.it