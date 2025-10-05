MotoGP Francesco Bagnaia in silenzio stampa dopo il GP d’Indonesia

Oasport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una domenica negativa per la Ducati ufficiale e per Francesco Bagnaia. Entrambi gli alfieri della scuderia Factory non hanno concluso la gara di Mandalika (Indonesia): Marc Marquez è stato steso da Marco Bezzecchi (Aprilia) poco dopo il via, mentre Pecco è finito per le terre dopo che era in coda al gruppo e con un ritmo molto lento. Non si vuol aggiungere altro a questo week end estremamente negativo per il piemontese, in particolare, dal momento che a Motegi (Giappone) si pensava che si fosse trovata la via. Nella tre-giorni indonesiana, invece, un clamoroso passaggio a vuoto su cui a Borgo Panigale vogliono riflettere. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp francesco bagnaia in silenzio stampa dopo il gp d8217indonesia

© Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia in silenzio stampa dopo il GP d’Indonesia

In questa notizia si parla di: motogp - francesco

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non mi piace arrivare sempre terzo, troppa fatica sul bagnato”

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Contento del podio in Germania, a Brno vado alla caccia del grip al posteriore”

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Attendo con impazienza questa gara, posso fare molto bene qui”

MotoGP, Francesco Bagnaia in silenzio stampa dopo il GP d’Indonesia - Entrambi gli alfieri della scuderia Factory non hanno concluso la gara di Mandalika ... Lo riporta oasport.it

motogp francesco bagnaia silenzioGP Indonesia, come sta Marquez dopo l'incidente: "Vado a Madrid". Le scuse di Bezzecchi, il silenzio di Bagnaia - Marc Marquez aggiorna sulle sue condizioni dopo l'incidente subito nel GP d'Indonesia, dove è stato messo ko da Marco Bezzecchi, che si è scusato ... sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Motogp Francesco Bagnaia Silenzio