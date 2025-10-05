MotoGP Francesco Bagnaia in silenzio stampa dopo il GP d’Indonesia

Una domenica negativa per la Ducati ufficiale e per Francesco Bagnaia. Entrambi gli alfieri della scuderia Factory non hanno concluso la gara di Mandalika (Indonesia): Marc Marquez è stato steso da Marco Bezzecchi (Aprilia) poco dopo il via, mentre Pecco è finito per le terre dopo che era in coda al gruppo e con un ritmo molto lento. Non si vuol aggiungere altro a questo week end estremamente negativo per il piemontese, in particolare, dal momento che a Motegi (Giappone) si pensava che si fosse trovata la via. Nella tre-giorni indonesiana, invece, un clamoroso passaggio a vuoto su cui a Borgo Panigale vogliono riflettere. 🔗 Leggi su Oasport.it

