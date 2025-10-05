MotoGP Fermin Aldeguer | Non mi aspettavo di vincere così presto ma non voglio fermarmi

La prima volta non si scorda mai. Fermin Aldeguer ha vinto il GP di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP appena andato agli archivi presso il circuito di Mandalika. Giornata memorabile per lo spagnolo, abile ad approfittare di una situazione sui generis, con tanti big in un modo o nell’altro fuori dai giochi. Nello specifico il centauro in forza al team Ducati Gresini ha preceduto con margine la KTM di Pedro Acosta, a sua volta bravo a superare l’altra Gresini di Alex Marquez, il quale si è piazzato al terzo posto. Una volta arrivato al parco chiuso, l’iberico ha commentato quanto fatto: “ Non riesco a crederci sono felicissimo – ha detto Aldeguer – a vrei molto cose da dire per ringraziare la mia gente, la famiglia, la Ducati. 🔗 Leggi su Oasport.it

