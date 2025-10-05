MotoGP Fermin Aldeguer | Non mi aspettavo di vincere così presto ma non voglio fermarmi
La prima volta non si scorda mai. Fermin Aldeguer ha vinto il GP di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP appena andato agli archivi presso il circuito di Mandalika. Giornata memorabile per lo spagnolo, abile ad approfittare di una situazione sui generis, con tanti big in un modo o nell’altro fuori dai giochi. Nello specifico il centauro in forza al team Ducati Gresini ha preceduto con margine la KTM di Pedro Acosta, a sua volta bravo a superare l’altra Gresini di Alex Marquez, il quale si è piazzato al terzo posto. Una volta arrivato al parco chiuso, l’iberico ha commentato quanto fatto: “ Non riesco a crederci sono felicissimo – ha detto Aldeguer – a vrei molto cose da dire per ringraziare la mia gente, la famiglia, la Ducati. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - fermin
MotoGP, Fermin Aldeguer: “Un podio inaspettato a Spielberg, non so perché vado così forte alla fine delle gare”
MotoGP, Fermin Aldeguer: “Felice del secondo posto. Bezzecchi è più avanti”
MotoGP, Fermin Aldeguer: “Bezzecchi oggi era più veloce, non è bello perdere all’ultima curva”
Fermin Aldeguer, 20 anni, ha vinto in Indonesia il suo primo gran premio nella classe MotoGP. Sul podio con lo spagnolo del team Ducati-Gresini anche Pedro Acosta (KTM) e Alex Marquez. Marc Marquez cade, microfrattura alla clavicola destra. #ANSA - X Vai su X
ROMA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) vince la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota riminese, dopo una partenza difficoltosa, risale il gruppo e supera all’ultimo giro Fermin Aldeguer - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, Fermin Aldeguer: “Non mi aspettavo di vincere così presto, ma non voglio fermarmi” - Fermin Aldeguer ha vinto il GP di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP appena andato ... Da oasport.it
MotoGP | Aldeguer incredulo: "Non mi aspettavo di poter vincere così presto" - Il pilota del Gresini Racing ha letteralmente dominato il Gran Premio d'Indonesia, conquistando la sua prima vittoria in carriera in MotoGP. msn.com scrive