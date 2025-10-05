Alex Marquez non brilla particolarmente a Mandalika ma conquista comunque un buon terzo posto nel Gran Premio d’Indonesia 2025, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Gresini ha effettuato una discreta rimonta, usufruendo anche dell’incidente iniziale tra suo fratello Marc e l’Aprilia di Marco Bezzecchi. “ Qui sono sempre delle gare a mezzo gas, di gestione, devi essere molto tranquillo. Ho avuto un problema in partenza e non ho potuto usare il device anteriore perché si è rotto qualcosa. Nei primi giri non avevo un ottimo feeling con la moto perché non capivo bene cosa stava succedendo all’anteriore, poi tutto è andato bene, ho avuto pazienza e sono andato avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez: “Contento per il podio, Aldeguer sarà un protagonista da qui a fine anno”