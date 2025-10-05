MotoGP Aldeguer guarda avanti | Obiettivo Phillip Island

Roma, 5 ott. (askanews) – Fermin Aldeguer conquista il primo successo in MotoGP con una prestazione da incorniciare, in cui prende possesso del primo posto dopo otto giri e va in allungo fino alla bandiera a scacchi. Prestazione dominante del pilota del team Gresini, che tuttavia dimostra una maturità ben superiore a quella dei suoi 20 anni, quasi da pilota navigato. “È stata una bella sensazione, anche se con questo caldo non me la sono goduta al massimo. È stata una gara lunga e anche in parco chiuso faceva molto caldo”, queste le sue parole a Sky Sport MotoGP. “Sicuramente questo weekend mi dà fiducia e motivazione per credere di più in me. 🔗 Leggi su Ildenaro.it