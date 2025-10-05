Motocross delle Nazioni 2025 oggi | orari 5 ottobre tv programma streaming

Archiviata la fase di qualificazione del sabato, è arrivato finalmente il momento di fare veramente sul serio all’Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana) per il Motocross delle Nazioni 2025. Quest’oggi, domenica 5 ottobre, si disputeranno infatti le tre gare finali che stabiliranno la classifica ufficiale ed il vincitore del prestigioso trofeo. L’Italia, ottava al termine delle Qualifying Race, dovrà alzare ulteriormente l’asticella per potersi giocare un posto sul podio conclusivo schierando tre ottimi piloti come il leggendario quarantenne Tony Cairoli (MXGP) ed i giovani emergenti Andrea Adamo (MX2) e Andrea Bonacorsi (classe Open). 🔗 Leggi su Oasport.it

