Prato, 5 ottobre 2025 – Si è chiusa con l'undicesimo posto al Mugello l'avventura di Lorenzo Dalla Porta nel Campionato Italiano Velocità 2025, al termine di “gara 2”. Il pilota aveva colto il medesimo piazzamento anche in “gara 1”, ieri pomeriggio, non riuscendo ad entrare nella top ten ma andando comunque a punti. Con i dieci punti complessivamente conquistati nelle due gare mugellane, il campione del mondo Moto3 2019 ha chiuso il campionato al nono posto della classifica piloti con 83 punti. Un'annata nella quale è mancato l'acuto rappresentato da una vittoria: diversamente dallo scorso anno, quando era riuscito a tornare più volte sul gradino più alto del podio (soprattutto nella categoria “Stock”, nella quale tuttavia stavolta ha corso una sola volta, ndr) quest'anno Lorenzo ha fatto registrare come miglior risultato il secondo posto ottenuto sempre al Mugello la scorsa primavera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Motociclismo, Dalla Porta undicesimo al Mugello