Motociclismo Dalla Porta undicesimo al Mugello
Prato, 5 ottobre 2025 – Si è chiusa con l'undicesimo posto al Mugello l'avventura di Lorenzo Dalla Porta nel Campionato Italiano Velocità 2025, al termine di “gara 2”. Il pilota aveva colto il medesimo piazzamento anche in “gara 1”, ieri pomeriggio, non riuscendo ad entrare nella top ten ma andando comunque a punti. Con i dieci punti complessivamente conquistati nelle due gare mugellane, il campione del mondo Moto3 2019 ha chiuso il campionato al nono posto della classifica piloti con 83 punti. Un'annata nella quale è mancato l'acuto rappresentato da una vittoria: diversamente dallo scorso anno, quando era riuscito a tornare più volte sul gradino più alto del podio (soprattutto nella categoria “Stock”, nella quale tuttavia stavolta ha corso una sola volta, ndr) quest'anno Lorenzo ha fatto registrare come miglior risultato il secondo posto ottenuto sempre al Mugello la scorsa primavera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Motociclismo, le prospettive dopo agosto. Dalla Porta vuol tornare sul podio dopo un fine settimana in salita
Motociclismo, Dalla Porta quinto ad Imola dopo "gara 1"
Paolo Conte, grave incidente al Mugello per il pilota 21enne: intubato e portato in ospedale con trauma cranico - Grave incidente nel pomeriggio di sabato 4 ottobre durante una gara del Campionato Italiano Velocità (Civ) di motociclismo all’autodromo del Mugello, a Scarperia (Firenze). Secondo msn.com