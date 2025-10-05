Moto3 Rueda vince a Mandalika ed è campione del mondo Splendido podio per Lunetta e Pini!

Oasport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

José Antonio Rueda è il nuovo campione del mondo della classe più leggera. Il pilota spagnolo, infatti,  si è aggiudicato un rocambolesco Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025, sfruttando nel migliore dei modi il match point per il titolo che aveva a disposizione. Sul tracciato di Mandalika, caratterizzato da temperature torride (30° per quanto riguarda l’atmosfera e addirittura 59 sull’asfalto) anche la gara è stata rovente con cadute, contatti ben sopra le righe e penalità assortite. Da questo scenario è emerso il miglior pilota della stagione: José Antonio Rueda che centra il nono successo stagionale, il decimo in assoluto e mette le mani sul suo primo alloro iridato quando deve compiere ancora 20 anni (lo farà il 29 ottobre prossimo). 🔗 Leggi su Oasport.it

moto3 rueda vince a mandalika ed 232 campione del mondo splendido podio per lunetta e pini

© Oasport.it - Moto3, Rueda vince a Mandalika ed è campione del mondo. Splendido podio per Lunetta e Pini!

In questa notizia si parla di: moto3 - rueda

Classifica Mondiale Moto3 2025: Rueda in fuga, Lunetta e Foggia in top10

Moto3: Rueda vuole allungare ancora a Brno in una gara dalle tante incognite

Moto3, Rueda detta il passo sull’asciutto in FP2 a Brno. Due italiani in top5, Pini 8°

moto3 rueda vince mandalikaMoto3 | Gp Indonesia Gara: Rueda vince ed è Campione del Mondo - Il pilota del Team Red Bull KTM Ajo ha vinto il Gran Premio d'Indonesia, 18esimo appuntamento d ... Riporta motograndprix.motorionline.com

Moto3, Rueda vince a Mandalika ed è campione del mondo. Splendido podio per Pini e Lunetta! - Il pilota spagnolo, infatti, si è aggiudicato un rocambolesco Gran Premio di ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Moto3 Rueda Vince Mandalika