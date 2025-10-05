Moto3 Rueda vince a Mandalika ed è campione del mondo Splendidi podi per Lunetta e Pini!
José Antonio Rueda è il nuovo campione del mondo della classe più leggera. Il pilota spagnolo, infatti, si è aggiudicato un rocambolesco Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025, sfruttando nel migliore dei modi il match point per il titolo che aveva a disposizione. Sul tracciato di Mandalika, caratterizzato da temperature torride (30° per quanto riguarda l’atmosfera e addirittura 59 sull’asfalto) anche la gara è stata rovente con cadute, contatti ben sopra le righe e penalità assortite. Da questo scenario è emerso il miglior pilota della stagione: José Antonio Rueda che centra il nono successo stagionale, il decimo in assoluto e mette le mani sul suo primo alloro iridato quando deve compiere ancora 20 anni (lo farà il 29 ottobre prossimo). 🔗 Leggi su Oasport.it
