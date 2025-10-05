Moto2 Diogo Moreira vince il GP di Indonesia davanti a Gonzalez e ora lo insegue a -29 in classifica

Diogo Moreira non ha la minima intenzione di mollare. Il pilota brasiliano, infatti, vince il Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025 e prosegue nella sua rincorsa in classifica generale. Il pilota nativo di San Paolo centra la terza vittoria stagionale, la quarta in assoluto in carriera (la seconda su questo tracciato), e ora si fa davvero sotto a Manuel Gonzalez nella corsa al titolo. Tra i due contendenti la distanza ora si attesta sui 29 punti, con quattro gare ancora da disputare e un totale di 100 punti ancora da assegnare. In poche parole, lo spagnolo è ancora favorito per il successo finale, ma non potrà dormire sonni tranquilli da oggi fino a Valencia. 🔗 Leggi su Oasport.it

