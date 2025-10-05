Moto Gp Indonesia | Aldeguer prima vittoria Bezzecchi | incidente con Marc Marquez Caduto anche Bagnaia

Incidenti e sorprese nel Moto Gp, in Indonesia. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) domina il Gran Premio di Indonesia, sul circuito di Mandalika, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo approfitta delle tante cadute e diventa il secondo più giovane della storia a vincere una gara in top class (20 anni e 183 giorni) dopo Marc Marquez L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

