Moto fuori controllo e il giovane biker vola sull' asfalto

Ha perso il controllo della propria moto ed è stato disarcionato, finendo violentemente sull’asfalto: è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 4 ottobre, a un motociclista 19enne in quel della Provinciale 37 a Dom, nel territorio di Riva del Garda.Si è trattato di un’uscita di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: moto - fuori

Moto fuori controllo sulla SS80: 21enne lotta per non restare paralizzato

Fuori strada con la moto: un ferito grave

Moto, Gp Repubblica Ceca: trionfo di Marc Marquez davanti a Bezzecchi. Bagnaia fuori dal podio

“#Fuorigrotta. Le follie e le corse di moto fuori lo stadio Maradona proseguono senza sosta. Siamo davvero stanchi” Stiamo facendo una dura battaglia per fronteggiare questo fenomeno. - facebook.com Vai su Facebook

Perdono il controllo della moto e finiscono fuori strada: due centauri in ospedale - Entrambi provenienti da fuori regione si erano recati sul litorale domitiano per qualche giorno di vacanza, insieme alle rispettive famiglie ... Secondo casertace.net

Perde il controllo della moto e cade dopo aver urtato un’auto: 23enne ferito a Messina - Il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi e privo di conoscenza ... Come scrive lasicilia.it