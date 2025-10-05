Mosca rilancia la pressione sull’Ucraina | le motivazioni russe dietro i nuovi raid

L’operazione condotta nella notte dalla Federazione Russa contro obiettivi strategici in Ucraina rappresenta, secondo gli analisti, un ulteriore passo nell’evoluzione della guerra verso una fase di pressione sistematica sulle infrastrutture energetiche e industriali del Paese. Il ministero della Difesa russo ha rivendicato la distruzione di impianti militari e centrali del gas ed elettriche, sottolineando che tutti gli obiettivi designati sarebbero stati colpiti con “armi di precisione a lungo raggio” impiegate da terra, aria e mare. Per Mosca, questi attacchi rispondono alla necessità di indebolire la capacità produttiva militare ucraina e di limitare la dipendenza del conflitto dagli aiuti occidentali, che negli ultimi mesi si sono tradotti in nuove forniture di armi e sistemi di difesa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Mosca rilancia la pressione sull’Ucraina: le motivazioni russe dietro i nuovi raid

