Un attacco congiunto con oltre 50 missili, fra cui gli ipersonici Kinzhal, e circa 500 droni. La Russia continua a martellare in maniera incessante il territorio ucraino. Le regioni di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Cernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa e Kirovohrad sono state tutte prese di mira", ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spiegando che "purtroppo cinque persone sono state uccise". Il leader di Kiev è tornato a chiedere con insistenza a Stati Uniti ed Unione Europea di "agire per fermare Putin". "Abbiamo bisogno di maggiore protezione e di una più rapida attuazione di tutti gli accordi di difesa, soprattutto in materia di difesa aerea, per bloccare questo terrore", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mosca lancia centinaia di missili e droni, sfiorato treno con pacifisti italiani