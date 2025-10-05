Morto uno dei tre feriti nell’incendio in una palazzina a Bacoli proclamato il lutto cittadino

Non ce l’ha fatta Rosario Carannante, 62 anni, uno dei tre residenti rimasti gravemente feriti nell’incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha devastato una palazzina in viale Olimpico a Bacoli. L’uomo era stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in codice rosso in ospedale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: morto - feriti

