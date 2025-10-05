Morto Massimo Ferretti storico tecnico della Provincia di Viterbo

Lutto alla Provincia di Viterbo per la scomparsa di Massimo Ferretti, geometra e per molti anni tecnico dell’amministrazione provinciale. Ferretti era stato responsabile di una delle zone stradali del territorio e aveva seguito con grande impegno anche il settore dell’edilizia scolastica. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: morto - massimo

Stroncato da un malore alla fine del concerto. “Massimo, sei morto facendo quello che amavi”

Stroncato dalla malattia, Massimo Dalla Tor è morto a 51 anni

Massimo Leopizzi, trovato morto lo storico ultrà del Genoa

Massimo Pacciani è morto, chi era il batterista di Pausini, Raf e Fiorello/ Lutto nel mondo della musica - facebook.com Vai su Facebook

È morto Massimo Pacciani: il batterista ha suonato per Antonello Venditti, Raf e Fiorello. Laura Pausini: “Grazie per il tuo talento e la tua amicizia” - X Vai su X

Morto Massimo Pacciani, storico batterista di Laura Pausini e dei big italiani - Ancora sconosciute al momento le cause della morte dello storico batterista e percussionista che nel corso della sua brillante carriera ha lavorato con alcuni tra i big più amati della scena musicale ... Come scrive tg24.sky.it