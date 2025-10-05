Morto il ferito più grave nell' esplosione dell' autofficina di demolizioni

Esplosione all’interno dell’officina autodemolizioni Motortecno Srl di Pomigliano d’Arco, è morto stasera il ferito più grave, l’operaio di origine moldava Bujac Vasile, 31 anni. Il giovane è deceduto nell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato trasportato in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

