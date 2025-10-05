mortirolo tunnel non prioritario pensiamo alle nostre statali

La Strada Statale 36 ma anche la 38 sono arterie che devono recuperare la loro funzionalità perché rappresentano le strade principali per raggiungere la provincia di Sondrio ma anche per permettere di uscire, a persone e alle merci, da Valtellina e Valchiavenna. Bisogna intervenire in maniera strutturale. I progetti sui trafori sono futuribili, interessanti, ma questo forse non è il momento giusto per portarli avanti. Parole e musica di Jonny Crosio, esponente di spicco di Patto per il Nord ed ex senatore, nonché architetto. "Il problema è muovere gente e merci dalla Valtellina e dalla Valchiavenna – dice Crosio – per raggiungere un centro come Milano dove ci sono stazioni, 3 aeroporti e altre infrastrutture". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

