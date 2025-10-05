Morti sospette di pazienti anziani medico condannato a 17 anni
In appello il professionista è stato ritenuto colpevole di omicidio volontario per sette dei nove casi contestati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Morti sospette, in Appello pena per medico aumentata a 17 anni - La Corte d'Assise d'appello di Trieste ha condannato a 17 anni e 3 mesi di reclusione Vincenzo Campanile, l'ex medico anestesista del 118 a processo con l'accusa di aver ucciso nove anziani a Trieste ... Come scrive msn.com
Morte sospetta in ospedale, due medici indagati per falso - Avrebbero falsificato le cartelle cliniche in casi che vedono coinvolto, all'ospedale di Argenta, l'infermiere Matteo Nocera, arrestato a luglio per l'omicidio volontario pluriaggravato di un anziano ... Scrive ansa.it