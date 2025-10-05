Mortaruolo | Ora la Campania è all’avanguardia sulle aree protette

Tempo di lettura: 2 minuti “ Quella approvata giovedì in Consiglio regionale è una legge storica che segna l’inizio di una nuova stagione per le aree naturali protette della Campania. Con il nuovo testo sulla tutela, la gestione della biodiversità e lo sviluppo del sistema delle aree naturali protette, i parchi non saranno più soltanto custodi del patrimonio ambientale ma enti dotati di una governance moderna, di risorse finanziarie programmate e di personale qualificato, capaci di coniugare la tutela della natura con lo sviluppo locale”. Così Erasmo Mortaruolo, consigliere regionale della Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

