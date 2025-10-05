Moreira vince in Indonesia | il Team Italtrans ora sogna il sorpasso in vetta

Ecodibergamo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MOTO2. Il Mondiale di Moto2 si infiamma in Indonesia: Diogo Moreira (Italtrans Racing Team di Calcinate) vince dopo essere partito dalla pole e ora tallona a -9 il leader Gonzalez, in pista secondo ma poi squalificato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

moreira vince in indonesia il team italtrans ora sogna il sorpasso in vetta

© Ecodibergamo.it - Moreira vince in Indonesia: il Team Italtrans ora sogna il sorpasso in vetta

In questa notizia si parla di: moreira - vince

Moto2, Moreira vince in Austria e si rilancia nel Mondiale. Vietti sul podio, out Gonzalez

Moto2 Austria, Moreira vince, Gonzalez ko: Mondiale riaperto. Vietti olè: 3° dopo una penalità

Moto2, Diogo Moreira vince il GP di Indonesia davanti a Gonzalez e ora lo insegue a -29 in classifica

moreira vince indonesia teamMoreira vince in Indonesia: il Team Italtrans ora sogna il sorpasso in vetta - Il Mondiale di Moto2 si infiamma in Indonesia: Diogo Moreira (Italtrans Racing Team di Calcinate) vince dopo essere partito dalla pole e ora tallona a - ecodibergamo.it scrive

moreira vince indonesia teamMoto2 | GP Indonesia 2025: Diogo Moreira vince davanti a González, Canet stupisce 4° - Si è da poco concluso il GP Indonesia 2025 della classe Moto2, diciottesimo appuntamento stagionale, e a fare la voce grossa è stato Diogo Moreira: il brasiliano del team Italtrans Racing ha imposto ... Lo riporta p300.it

Cerca Video su questo argomento: Moreira Vince Indonesia Team