Montopoli visita del vicesegretario Vannacci Lega | le dem Vanni e Nardini gli regalano la Costituzione

Nella mattinata di domenica 5 ototbre il vicesegretario della Lega ed eurodeputato Roberto Vannacci è stato in visita elettorale a Montopoli in Val d'Arno, precisamente a San Romano. La sindaca di Montopoli Linda Vanni e l'assessora regionale e candidata PD alle prossime regionali Alessandra. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: montopoli - visita

IL COMUNE DI MONTOPOLI INFORMA Corso di avvicinamento al MePA Il 5 novembre 2025, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Montopoli di Sabina, si svolgerà un corso di avvicinamento al Mercato Elettronico della Pubblica A - facebook.com Vai su Facebook

Vannacci a San Romano, Nardini e Vanni gli consegnano una copia della Costituzione - Oggi il vicesegretario della Lega ed eurodeputato Vannacci è stato in visita elettorale a Montopoli in Val d'Arno, precisamente a San Romano. Come scrive gonews.it

Lega, è polemica su Roberto Vannacci. Salvini: "È un valore aggiunto" - L'ex generale ed europarlamentare è finito al centro del dibattito per il suo protagonismo all'interno del Carroccio, del quale ricopre la ... tg24.sky.it scrive