Montopoli | festa grande per i primi 20 anni del Museo civico ' Guicciardini'

5 ott 2025

Venti anni fa nasceva il Museo civicoGuicciardini’ di Montopoli in Val d'Arno. Un luogo che nel tempo ha saputo raccogliere, custodire e valorizzare i tesori del territorio, approfondire storie, tradizioni e radici di una comunità. Si è svolta nella mattina di sabato 4 ottobre la celebrazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

