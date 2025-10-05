Montopoli | festa grande per i primi 20 anni del Museo civico ' Guicciardini'

Venti anni fa nasceva il Museo civico ‘Guicciardini’ di Montopoli in Val d'Arno. Un luogo che nel tempo ha saputo raccogliere, custodire e valorizzare i tesori del territorio, approfondire storie, tradizioni e radici di una comunità. Si è svolta nella mattina di sabato 4 ottobre la celebrazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Montopoli in festa per Carlotta. Il volley azzurro sul tetto del mondo. Cambi decisiva per la vittoria

Domenica 5 ottobre 2025 alla "Festa del cacciatore" di San Romano - Montopoli in Val d'Arno (Pi) PROTESTA ANTISPECISTA CONTRO IL MASSACRO DI ANIMALI - facebook.com Vai su Facebook

Vent'anni di museo civico a Montopoli: festa con saluto alla direttrice Baldassarri - Venti anni fa nasceva il museo civico Guicciardini di Montopoli in Val d'Arno. Segnala gonews.it

Cento anni e grande festa a Montopoli per Clara Falcini - La sindaca Linda Vanni ha portato gli auguri di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Montopoli a Clara Falcini per i suoi cento ... Da gonews.it