Bergamo. Un ragazzo di 21 anni che decide di prendersi cura di uno dei locali storici della città. Potrebbe sembrare una trama da film e invece è la realtà che da qualche giorno anima Monterosso. Lui è Hoque Prifat Priyo, per tutti semplicemente Priyo, ed è il nuovo gestore del Piccolo Bar, punto di riferimento di quartiere che ha appena trovato una nuova vita nelle sue mani. “Non è solo un’attività commerciale”, racconta, “per me è un sogno che si realizza. Voglio che il Piccolo Bar sia un luogo accogliente, dove chiunque possa sentirsi a casa, unendo tradizione e innovazione”. La sua storia comincia ai tempi delle superiori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Monterosso riparte dal Piccolo Bar. Priyo, 21 anni: “Realizzo il mio sogno”